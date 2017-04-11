На Московском проспекте в Калининграде «Фольксваген» сбил двоих пешеходов

В 16:15 33-летний и 34-летний пешеходы пересекали проезжую часть по «зебре», когда их сбил «Фольксваген». В результате пострадавшие получили телесные повреждения.

Ещё одно ДТП произошло в Гусеве в 22:20. На улице Победы водитель «Ауди 100» сбил 22-летнюю девушку на переходе. Пострадавшую госпитализировали.