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12:06 (мск), источник: Калининград.Ru

На Московском проспекте в Калининграде «Фольксваген» сбил двоих пешеходов

На Московском проспекте в Калининграде в ДТП пострадали два человека. Авария произошла в понедельник, 10 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 16:15 33-летний и 34-летний пешеходы пересекали проезжую часть по «зебре», когда их сбил «Фольксваген». В результате пострадавшие получили телесные повреждения.

Ещё одно ДТП произошло в Гусеве в 22:20. На улице Победы водитель «Ауди 100» сбил 22-летнюю девушку на переходе. Пострадавшую госпитализировали.

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