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11:50 (мск), источник: dostup1.ru

В ДТП на северо-западе Челябинска пострадали два человека

Nissan выехал на полосу встречного движения и ударил ВАЗ-2107.

На северо-западе Челябинска иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила ВАЗ — пострадали оба водителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария произошла сегодня, 11 апреля, у дома 1 по улице Куйбышева.

«По предварительной информации, Nissan выехал на полосу встречного движения и ударил ВАЗ-2107. Пострадали двое мужчин — водители, их забрала бригада скорой медицинской помощи. Один госпитализирован, второму назначено амбулаторное лечение», — сообщил инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Челябинска Виталий Мордовин.

По его словам, по факту ДТП проводится административное расследование.

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