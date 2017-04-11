В ДТП на северо-западе Челябинска пострадали два человека

На северо-западе Челябинска иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила ВАЗ — пострадали оба водителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария произошла сегодня, 11 апреля, у дома 1 по улице Куйбышева.

«По предварительной информации, Nissan выехал на полосу встречного движения и ударил ВАЗ-2107. Пострадали двое мужчин — водители, их забрала бригада скорой медицинской помощи. Один госпитализирован, второму назначено амбулаторное лечение», — сообщил инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Челябинска Виталий Мордовин.