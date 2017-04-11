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11:46 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинской области разыскивают 13-летнюю девочку из Каслей

Ребёнок ушёл в школу и не вернулся.

Школьницу из Каслей разыскивают вторые сутки, сообщают в «Легион-СПАС».

Вчера, 10 апреля, 13-летняя девочка ушла из дома в 09:00 на занятия. Но в школе ребёнок не появлялся. В 11:00 её видели в 100 км от Челябинска, в Тюбукских кафешках.

Приметы: рост 165 см, плотное телосложение, волосы русые, глаза карие. На девочке была надета зелёная куртка, камуфлированные джинсы.

Если кто-то подвозил или видел похожего ребёнка на трассе Челябинск-Екатеринбург, просьба позвонить по телефону: 89514551317.

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