В Челябинской области разыскивают 13-летнюю девочку из Каслей
Ребёнок ушёл в школу и не вернулся.
Ребёнок ушёл в школу и не вернулся.
Школьницу из Каслей разыскивают вторые сутки, сообщают в «Легион-СПАС».
Вчера, 10 апреля, 13-летняя девочка ушла из дома в 09:00 на занятия. Но в школе ребёнок не появлялся. В 11:00 её видели в 100 км от Челябинска, в Тюбукских кафешках.
Приметы: рост 165 см, плотное телосложение, волосы русые, глаза карие. На девочке была надета зелёная куртка, камуфлированные джинсы.
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