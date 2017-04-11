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11:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии из машины инкассатора украли почти 500 тысяч рублей

Воришка разбил боковое стекло.

Происшествие произошло 5 апреля, когда 30-летний инкассатор из Ишимбая объезжал платежные терминалы и собирал деньги. Мужчина вышел из машины и ушел обслуживать очередной аппарат. В этот момент к автомобилю подоспел воришка.

Парень разбил боковое стекло и схватил сумку с крупной суммой денег, которая лежала на переднем пассажирском сиденье.

— В сумке находились ранее инкассированные средства — более 490 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе МВД Башкирии.

Сейчас стражи порядка выясняют детали преступления и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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