В Башкирии из машины инкассатора украли почти 500 тысяч рублей

Происшествие произошло 5 апреля, когда 30-летний инкассатор из Ишимбая объезжал платежные терминалы и собирал деньги. Мужчина вышел из машины и ушел обслуживать очередной аппарат. В этот момент к автомобилю подоспел воришка.

Парень разбил боковое стекло и схватил сумку с крупной суммой денег, которая лежала на переднем пассажирском сиденье.

— В сумке находились ранее инкассированные средства — более 490 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе МВД Башкирии.

Сейчас стражи порядка выясняют детали преступления и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.