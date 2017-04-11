Житель Тимашевского района размещал в сети экстремистские видео

По версии следствия, юноша с февраля по март 2014 года разместил на личной страничке в соцсетях 7 открытых видеороликов. В них содержались высказывания, направленные на разжигание вражды по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, а также по принадлежности к какой-либо социальной группе.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.