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13:12 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Житель Тимашевского района размещал в сети экстремистские видео

В Тимашевском районе в отношении 21-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело — парень подозревается в размещении в интернете экстремистских материалов.

По версии следствия, юноша с февраля по март 2014 года разместил на личной страничке в соцсетях 7 открытых видеороликов. В них содержались высказывания, направленные на разжигание вражды по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, а также по принадлежности к какой-либо социальной группе.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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