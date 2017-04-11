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12:09 (мск), источник: Интерфакс

Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Стокгольме

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов в ходе слушаний в окружном суде Стокгольма признался в совершении теракта в шведской столице 7 апреля, сообщил во вторник шведский телеканал SVT.

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«Он сознался в совершении террористического преступления», — сказал адвокат Акилова.

Ранее глава местной полиции Дэн Элиассон сообщил, что правоохранительные органы располагают рядом доказательств виновности подозреваемого.

«Что касается расследования, я уверен в том, что мы задержали именно того человека, который был за рулем грузовика (использовавшегося для нападения — ИФ)», — заявил Элиассон.

Как сообщает The Local, правоохранительные органы Швеции подозревают, что 39-летний Акилов симпатизировал джихадистам. В Швеции он работал строителем. Какое-то время назад Акилов обращался за предоставлением ему постоянного вида на жительства в стране, но ему было отказано.

Источник: Reuters

Ранее глава полиции безопасности Швеции Андрес Торнберг сообщал, что в прошлом году в правоохранительные органы поступали данные об Акилове, однако они не имели отношения к экстремизму и были, по его словам, «второстепенного характера».

В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов в центре Стокгольма. В результате атаки четыре человека погибли, 15 получили ранения. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.

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