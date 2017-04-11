Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Стокгольме

«Он сознался в совершении террористического преступления», — сказал адвокат Акилова.

Ранее глава местной полиции Дэн Элиассон сообщил, что правоохранительные органы располагают рядом доказательств виновности подозреваемого.

«Что касается расследования, я уверен в том, что мы задержали именно того человека, который был за рулем грузовика (использовавшегося для нападения — ИФ)», — заявил Элиассон.