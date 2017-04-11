Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Стокгольме

«Он сознался в совершении террористического преступления», — сказал адвокат Акилова.
Ранее глава местной полиции Дэн Элиассон сообщил, что правоохранительные органы располагают рядом доказательств виновности подозреваемого.
«Что касается расследования, я уверен в том, что мы задержали именно того человека, который был за рулем грузовика (использовавшегося для нападения — ИФ)», — заявил Элиассон.
Как сообщает The Local, правоохранительные органы Швеции подозревают, что 39-летний Акилов симпатизировал джихадистам. В Швеции он работал строителем. Какое-то время назад Акилов обращался за предоставлением ему постоянного вида на жительства в стране, но ему было отказано.
Ранее глава полиции безопасности Швеции Андрес Торнберг сообщал, что в прошлом году в правоохранительные органы поступали данные об Акилове, однако они не имели отношения к экстремизму и были, по его словам, «второстепенного характера».
В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов в центре Стокгольма. В результате атаки четыре человека погибли, 15 получили ранения. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.