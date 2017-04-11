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12:03 (мск), источник: УралПолит.ру

В Каменске-Уральском мать спаивала шестилетнюю дочку пивом и водкой

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, 11 апреля, ИА УралПолит.Ru. Жительница села Колчедан Каменского района получила два года лишения свободы за вовлечение своей шестилетней дочки в систематическое употребление спиртных напитков.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, женщина была осуждена по части 2 статьи 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

О том, что шестилетнюю малышку систематически спаивает мать, в правоохранительные органы сообщили соседи семьи.

При проведении проверки было установлено, что женщина склоняла ребенка к употреблению пива, водки и других спиртных напитков. Как выяснили стражи порядка, ребенок употреблял спиртное с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года.

«Мать, страдая алкогольной зависимостью и не контролируя свое поведение в нетрезвом состоянии, склоняла свою дочь к распитию таких напитков, как пиво, водка и так называемых фунфыриков. Опасаясь за душевное и физическое благополучие девочки, нами было принято решение забрать девочку из родительского дома и на время разбирательства поместить в учреждение государственного воспитания. Там ей была оказана психологическая помощь и поддержка», — отмечает начальник ПДН ОП 22 МО МВД России «Каменск-Уральский» капитан полиции Ольга Глазырина.

Сейчас женщина прошла курс психотерапии при алкогольной зависимости, официально трудоустроилась. Ребенок возвращен родителям. Но все эти два года семья будет состоять на профилактическом учете.

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