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12:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Спецслужбы предотвратили теракт в Уфе

Об этом журналистам сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

Боевики запрещенных группировок и международных организаций готовили теракты на территории России. Об этом сегодня журналистам сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

По последним данным, в 2016 году теракты планировались в 16 городах страны, в том числе в Уфе. В их подготовке принимали участие граждане СНГ. Все угрозы были ликвидированы спецслужбами России, силовики устранили 46 ячеек международных террористических группировок.

Как сообщает ТАСС, Бортников призвал продолжить работу по противодействию идеологии терроризма среди мигрантов и гостей из других стран.

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