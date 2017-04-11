В Крыму мусоровоз насмерть задавил пешехода

Смертельное ДТП произошло в Алупке в ночь на 10 апреля.

— 34-летний водитель автомобиля «Mercedes» (мусоровоз) при движении задним ходом на подъем не убедился в отсутствии опасности для движения, не прибегнул к помощи посторонних лиц и допустил наезд на пешехода, который стоял с левой стороны возле стенки дома, по ходу движения автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по РК.

44-летний пешеход почил смертельные травмы.