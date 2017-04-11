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12:22 (мск), источник: Sputnik.md

Детали обысков в Молдове: 12 человек задержаны, среди них три мэра

На данный момент правоохранительные органы Молдовы задержали по делу о коррупции 12 человек: о ком идет речь.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Число задержанных в Молдове по делу о коррупции в Молдове увеличилось до 12 человек, заявила во вторник Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.

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«Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали на 72 часа 12 человек. Среди них три мэра (примара — ред.), четыре директора гимназий из разных районов и руководители пяти компаний. Они подозреваются в организации незаконных тендеров, проводимых в рамках инвестиционных проектов, в пользу ряда экономических агентов», — сказала Старински.

По данным прокуроров, представители руководства Фонда энергоэффективности совместно с экономическими агентами, работниками местных органов власти, местными советниками и главами образовательных учреждений организовали схему, согласно которой были перенаправлены денежные средства в особо крупных размерах компаниям, продвигаемым гражданами, причастными к этому преступлению.

«Речь идет об оплате работ по эффективности потребления энергии, термоизоляции, строительству и капитальному ремонту. Операция продолжается», — сказала Старински.

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