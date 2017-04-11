Переход с «Маяковской» на «Площадь Восстания» закрыт

Как сообщили «Фонтанке» в справочной метрополитена, переход закрыли в 12:05 во вторник, 11 апреля. В тоннеле между станциями работают сотрудники ОМОН. Пересесть на «красную» ветку можно, воспользовавшись эскалатором.

В Росгвардии «Фонтанке» подтвердили, что взрывотехники сейчас работают в подземке.