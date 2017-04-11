Переход с «Маяковской» на «Площадь Восстания» закрыт
Переход со станции метро Петербурга «Маяковская» на «Площадь Восстания» закрыт
Переход со станции метро Петербурга «Маяковская» на «Площадь Восстания» закрыт
Как сообщили «Фонтанке» в справочной метрополитена, переход закрыли в 12:05 во вторник, 11 апреля. В тоннеле между станциями работают сотрудники ОМОН. Пересесть на «красную» ветку можно, воспользовавшись эскалатором.
В Росгвардии «Фонтанке» подтвердили, что взрывотехники сейчас работают в подземке.
«Фонтанка» писала о том, что последнюю неделю экстренные службы Петербурга выезжали по вызовам горожан в триста раз чаще, чем за весь прошлый месяц. Ведомства вызывали на осмотр мягких игрушек, детских машинок и даже бездомного человека. Такой рост бдительности обусловлен событиями 3 апреля, когда в петербургском метро прогремел взрыв,