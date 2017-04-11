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12:29 (мск), источник: Фонтанка

Переход с «Маяковской» на «Площадь Восстания» закрыт

Переход со станции метро Петербурга «Маяковская» на «Площадь Восстания» закрыт из-за бесхозного предмета. Пересесть на другую ветку можно, спустившись на эскалаторе.

Как сообщили «Фонтанке» в справочной метрополитена, переход закрыли в 12:05 во вторник, 11 апреля. В тоннеле между станциями работают сотрудники ОМОН. Пересесть на «красную» ветку можно, воспользовавшись эскалатором.

В Росгвардии «Фонтанке» подтвердили, что взрывотехники сейчас работают в подземке.

«Фонтанка» писала о том, что последнюю неделю экстренные службы Петербурга выезжали по вызовам горожан в триста раз чаще, чем за весь прошлый месяц. Ведомства вызывали на осмотр мягких игрушек, детских машинок и даже бездомного человека. Такой рост бдительности обусловлен событиями 3 апреля, когда в петербургском метро прогремел взрыв, из-за которого погибли 14 человек и более 70 были ранены.

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