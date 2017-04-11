Ветеран более 20 лет получал две пенсии — в Чувашии и Башкирии
Ущерб превысил 6,3 млн рублей. Часть ущерба возмещена.
Ущерб превысил 6,3 млн рублей. Часть ущерба возмещена.
В столице Чувашии вынесен приговор пенсионеру, который более 20 лет получал двойную пенсию: в Чувашии и Башкирии. Ущерб, нанесённый бюджету РФ, оценён в 6,35 млн рублей. Злоумышленник получил условный срок, сообщается на сайте Калининского районного суда Чебоксар.
Судом установлено, что мужчине 1 августа 1994 года была назначена и выплачивалась в Башкирии пенсия по выслуге лет как работнику
В результате мужчине была необоснованно повторно назначена пенсия по выслуге лет как работнику
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного следствия. Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 1592 УК РФ («Мошенничестве при получении выплат).
«Учитывая полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, данные о личности виновного, который не был судим, характеризуется положительно, является ветераном труда и ветераном военной службы, награжден медалями “За безупречную службу” 1, 2 и 3 степени, престарелый возраст и наличие заболеваний, назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — говорится в релизе.
Кроме того, суд постановил взыскать в пользу управления Пенсионного фонда РФ в Чебоксарах почти 5,1 млн рублей счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, резонансный случай с незаконным получением пенсии произошёл в Чувашии в 2016 году: чебоксарка более 9 лет получала пенсию за умершую тётю.