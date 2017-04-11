Ветеран более 20 лет получал две пенсии — в Чувашии и Башкирии

В столице Чувашии вынесен приговор пенсионеру, который более 20 лет получал двойную пенсию: в Чувашии и Башкирии. Ущерб, нанесённый бюджету РФ, оценён в 6,35 млн рублей. Злоумышленник получил условный срок, сообщается на сайте Калининского районного суда Чебоксар.

Судом установлено, что мужчине 1 августа 1994 года была назначена и выплачивалась в Башкирии пенсия по выслуге лет как работнику летно-испытательного состава. «С целью хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, 21 октября 1994 года он обратился с заявлением о назначении пенсии в комиссию по назначению пенсий при исполкоме Новочебоксарского городского Совета народных депутатов, скрыв факт назначения и выплаты ему пенсии в другом регионе», — говорится в релизе.

В результате мужчине была необоснованно повторно назначена пенсия по выслуге лет как работнику летно-испытательного состава, которую он получал с 21 октября 1994 года по 29 февраля 2016 года одновременно в двух регионах — Чувашии и Башкирии. Ущерб оценён в 6,356 млн рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного следствия. Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 1592 УК РФ («Мошенничестве при получении выплат).

«Учитывая полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, данные о личности виновного, который не был судим, характеризуется положительно, является ветераном труда и ветераном военной службы, награжден медалями “За безупречную службу” 1, 2 и 3 степени, престарелый возраст и наличие заболеваний, назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — говорится в релизе.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу управления Пенсионного фонда РФ в Чебоксарах почти 5,1 млн рублей счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, резонансный случай с незаконным получением пенсии произошёл в Чувашии в 2016 году: чебоксарка более 9 лет получала пенсию за умершую тётю.