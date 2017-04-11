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12:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону задержана банда налетчиков на финансовые организации и АЗС

Донские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, которые совершили несколько разбойных нападений в Ростовской области и Краснодаре.

По версии следствия, в декабре 2015 года года злоумышленники создали преступную группу. Нападали на финансовые организации, автозаправочную станцию и продуктовый магазин. Во время налётов угрожали работникам организаций травматическими пистолетами. Сейчас подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по статьям «Бандитизм» и «Разбой».

«Санкциями данных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Материалы уголовное дела отправлены для рассмотрения в суд по существу», — дежурный офицер отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Андрей Брюквин.

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