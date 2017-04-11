Двое из семи госпитализированных воспитанников интерната № 2 в Иркутске попали в реанимацию

Двое из семи госпитализированных воспитанников дома-интерната № 2 в Иркутске для умственно отсталых детей попали в реанимацию с подозрением на дизентерию. Специалисты оценивают их состояние как стабильное. На карантине находятся 15 воспитанников, заявил на брифинге сегодня, 11 апреля, министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«С 7 по 10 апреля текущего года было госпитализировано семь детей, у которых поднялась температура. Все дети, как было отмечено на совещании в Роспотребнадзоре, были доставлены в больницы в течение суток. Шесть ребятишек находятся в областной инфекционной больнице, один — в больнице в Ангарске. Одному ребенку — 5 лет, четверым — от 7 до 14 лет, двум — от 15 до 17 лет. При Управлении Роспотребнадзора создан штаб по локализации групповой заболеваемости, предприняты все необходимые меры», — отметил Владимир Родионов.

Управление Роспотребнадзора передало документы в суд для приостановления работы данного детского дома. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области выступает против такого решения.

«Мы не едины в этой позиции, потому что вывести такую категорию ребятишек в другое учреждение не представляется возможным. Сегодня детский дом представляет собой здание из восьми блоков. У них есть возможность изолировать их друг от друга. Те дети, которые заболели, были с одного блока. Среди них черемховских ребятишек не было. Все сотрудники и дети три раза сдавали анализы. Результаты были отрицательные. По мнению специалистов Роспотребнадзора, источником заболевания являются сотрудники отделения милосердия», — добавил Владимир Родионов.

По словам первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексея Макарова, в учреждении усилен санэпидрежим, проведен повторный инструктаж с сотрудниками.

В настоящее время различные ведомства проводят совещания по данному вопросу.