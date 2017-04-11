Двое из семи госпитализированных воспитанников интерната № 2 в Иркутске попали в реанимацию
Их состояние оценивается как стабильное, заявил на брифинге глава Минсоцразвития региона.
Их состояние оценивается как стабильное, заявил на брифинге глава Минсоцразвития региона.
Двое из семи госпитализированных воспитанников
«С 7 по 10 апреля текущего года было госпитализировано семь детей, у которых поднялась температура. Все дети, как было отмечено на совещании в Роспотребнадзоре, были доставлены в больницы в течение суток. Шесть ребятишек находятся в областной инфекционной больнице, один — в больнице в Ангарске. Одному ребенку — 5 лет, четверым — от 7 до 14 лет, двум — от 15 до 17 лет. При Управлении Роспотребнадзора создан штаб по локализации групповой заболеваемости, предприняты все необходимые меры», — отметил Владимир Родионов.
Управление Роспотребнадзора передало документы в суд для приостановления работы данного детского дома. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области выступает против такого решения.
«Мы не едины в этой позиции, потому что вывести такую категорию ребятишек в другое учреждение не представляется возможным. Сегодня детский дом представляет собой здание из восьми блоков. У них есть возможность изолировать их друг от друга. Те дети, которые заболели, были с одного блока. Среди них черемховских ребятишек не было. Все сотрудники и дети три раза сдавали анализы. Результаты были отрицательные. По мнению специалистов Роспотребнадзора, источником заболевания являются сотрудники отделения милосердия», — добавил Владимир Родионов.
По словам первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексея Макарова, в учреждении усилен санэпидрежим, проведен повторный инструктаж с сотрудниками.
В настоящее время различные ведомства проводят совещания по данному вопросу.