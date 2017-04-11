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13:20 (мск), источник: РИА Новости

Жительницу Сибири будут судить за смертельную инъекцию антибиотика сыну

НОВОСИБИРСК, 11 апр — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Новосибирска, пятилетний сын которой скончался от анафилактического шока после того как она, не имея медицинского образования, стала лечить его ОРВИ уколами антибиотика, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в январе 2016 года мальчик заболел ОРВИ, у него поднялась температура тела свыше 38 градусов. Не имея медицинского образования, женщина решила лечить ребенка самостоятельно, в больницу обращаться не стала. Приготовив смесь из цефазолина (антибиотик) и лидокаина (анестетик), с 20 по 22 января она не меньше пяти раз внутримышечно ввела ее сыну, отмечают следователи.

«В результате инъекций у мальчика развился анафилактический шок, он впал в кому и был доставлен в Новосибирскую областную детскую больницу скорой помощи. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 26 января 2016 года ребенок скончался», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что о возможности использования смеси этих препаратов женщина узнала в 2014 году, когда ее ребенку в связи с инфекционным заболеванием медпомощь оказывал фельдшер в Киргизии. В то же время обвиняемая не знала безопасную дозировку препаратов и используемое в медицине их соотношение.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что зампрокурора Октябрьского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении женщины и во вторник направил дело в районный суд для рассмотрения.

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