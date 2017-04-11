Жительницу Сибири будут судить за смертельную инъекцию антибиотика сыну

По версии следствия, в январе 2016 года мальчик заболел ОРВИ, у него поднялась температура тела свыше 38 градусов. Не имея медицинского образования, женщина решила лечить ребенка самостоятельно, в больницу обращаться не стала. Приготовив смесь из цефазолина (антибиотик) и лидокаина (анестетик), с 20 по 22 января она не меньше пяти раз внутримышечно ввела ее сыну, отмечают следователи.

«В результате инъекций у мальчика развился анафилактический шок, он впал в кому и был доставлен в Новосибирскую областную детскую больницу скорой помощи. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 26 января 2016 года ребенок скончался», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что о возможности использования смеси этих препаратов женщина узнала в 2014 году, когда ее ребенку в связи с инфекционным заболеванием медпомощь оказывал фельдшер в Киргизии. В то же время обвиняемая не знала безопасную дозировку препаратов и используемое в медицине их соотношение.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что зампрокурора Октябрьского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении женщины и во вторник направил дело в районный суд для рассмотрения.