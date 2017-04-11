Материалы по делу нижегородского сити-менеджера могут оказаться фальшивкой

Объективность расследования в отношении главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова поставлена под сомнение. По мнению некоторых из потерпевших, материалы следствия могут быть подделаны или искажены.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и глава администрации Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Обвинение просит признать чиновников виновными в том, что по их вине жители дома по ул. Самочкина, 32 в Нижнем Новгороде остались без крыши над головой. Частичное обрушение дома произошло весной 2014 года. В то время Рожкова уже занимала пост главы района, а Белов работал в должности ее первого заместителя.

Семьи расселенной после аварии пятиэтажки в Ленинском райсуде допрашивают с октября прошлого года. Однако в суд неожиданно поступили заявления от четырех жильцов, которые считают, что протоколы их допроса на предварительном следствии, возможно, были подделаны, сообщает КоммерсантЪ.

Одна из них, Любовь Панина, была допрошена в суде и сообщила, что «не уверена в подлинности своей подписи» под протоколом допроса 2014 года, с которым недавно ознакомилась. По ее словам, многое из ее конкретных показаний о виновниках ЧП не было отражено, а запись, что они с сыном проживали в одной комнате, которая была их единственным жильем, — неправда. На самом деле у них были две отдельные комнаты, и сразу после аварии им предоставили другое жилье по договорам соцнайма. Кроме того, женщина рассказала, что ее допрашивали в июне или июле, а допрос был датирован 8 октября 2014 года.

В суде также допросили следователя 1 отдела регионального следственного управления СКР Михаила Заулина. Он не вспомнил допрошенную в 2014 году Любовь Панину, сообщив, что «людей было много», а он входил в следственную группу, которая допрашивала жильцов по списку. Следователь ответил, что у него не было никаких мотивов искажать данные допроса и дату, а на составленный протокол замечаний не было.

В конце судебного заседания о «существенных нарушениях», допущенных на предварительном следствии, заявил адвокат Дмитрий Артемьев. Он перечислил еще шестерых людей, которых следствие признало потерпевшими по делу. Однако эти фамилии не фигурируют в постановлении о привлечении Сергея Белова и Надежды Рожковой в качестве обвиняемых, сообщил защитник. Пояснив, что это «утяжелило объем обвинения» и нарушило право обвиняемых на защиту, адвокат попросил вернуть уголовное дело прокурору. Это ходатайство суд рассмотрит 13 апреля.

Выйдя из зала суда, Панина заявила, что их с сыном протоколы написаны «как под копирку. Виновником ЧП она считает не сити-менеджера, а самих жильцов, которые незаконно прорубали несущие стены, объединяя приватизированные комнаты, и самовольно врезались в ветхую канализацию.

Обвинение считает основной причиной обрушения подмыв фундамента старого дома, в котором постоянно затапливало подвал. Адвокаты обвиняемых чиновников с привлечением экспертов пытались доказать, что торец дома рухнул из-за постоянно промерзавшей в результате протечек стены: в итоге она пошла трещинами, не выдержав давления несущих балок. По мнению защиты, ответственность за ненадлежащее состояние дома должна была нести управляющая компания, а не руководители администрации Ленинского района. Однако уголовное дело в отношении УК было прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению обвинения, именно по вине Белова и Рожковой жилом дом, в котором располагалось общежитие, длительное время не признавался аварийным. Чиновники отказывались выполнить требования межведомственной комиссии Ленинского района, заявлявшей о том, что дом необходимо признать аварийным.

В итоге часть дома рухнула и жители остались без квартир. По счастливой случайности никто из жителей дома не пострадал.

Свидетелями и потерпевшими по делу проходят порядка 300 человек. Изначально планировалось, что слушание дела может растянуться на несколько месяцев.

Некоторые жители рухнувшего дома заявляли, что их не устраивает сумма компенсаций, предложенных им администрацией города. Они считают ее размер сильно заниженными уверены, что на ту сумму, которую им предлагают, купить жилье, пригодное для проживания, невозможно. Чиновники предлагают всем недовольным обращаться в суд.

Решением прокуратуры дом все же признан аварийными подлежащим сносу, срок расселения граждан установлен до 30 декабря 2018 года.