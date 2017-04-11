В Киеве фура протаранила пять автомобилей

Авария произошла во вторник, 11 апреля, в Деснянском районе на перекрестке улицы Братиславская и Крайняя.

Об этом сообщает dtp.keiv.ua.

В Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и пяти легковушек.

Предварительно известно, что водитель фуры врезался в стоящий впереди Mitsubishi, тот в свою очередь зацепил авто, стоящее перед ним, и так по цепочке.

Причина ДТП устанавливается. О пострадавших не известно. В результате аварии образовался серьезный затор.