В Киеве фура протаранила пять автомобилей
ДТП произошло на перекрестке.
ДТП произошло на перекрестке.
В Киеве случилось
Об этом сообщает dtp.keiv.ua.
Авария произошла во вторник, 11 апреля, в Деснянском районе на перекрестке улицы Братиславская и Крайняя.
Предварительно известно, что водитель фуры врезался в стоящий впереди Mitsubishi, тот в свою очередь зацепил авто, стоящее перед ним, и так по цепочке.
Причина ДТП устанавливается. О пострадавших не известно. В результате аварии образовался серьезный затор.