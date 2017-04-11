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13:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках женщина-водитель сбила ребёнка на велосипеде

ДТП произошло во дворе жилого дома.

Мальчик-велосипедист пострадал в ДТП 10 апреля в Березниках. Как сообщает пресс-служба УГИБДД Пермского края, в 14.30 во дворе жилого дома на улице П. Коммуны 40-летняя женщина на автомобиле «Хонда Аккорд» сбила 11-летнего велосипедиста.

По предварительной информации, ребёнок двигался по дворовому проезду справа от автомобиля.

У пострадавшего мальчика — ушибы. По факту ДТП проводится проверка.

«Госавтоинспекция Пермского края рекомендует водителям быть более внимательными, на дороге появляется все больше любителей двухколесной техники. Родителям необходимо регулярно повторять с детьми правила безопасного управления велосипедом», — говорится в сообщении ГИБДД.

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