В Березниках женщина-водитель сбила ребёнка на велосипеде
ДТП произошло во дворе жилого дома.
ДТП произошло во дворе жилого дома.
По предварительной информации, ребёнок двигался по дворовому проезду справа от автомобиля.
У пострадавшего мальчика — ушибы. По факту ДТП проводится проверка.
«Госавтоинспекция Пермского края рекомендует водителям быть более внимательными, на дороге появляется все больше любителей двухколесной техники. Родителям необходимо регулярно повторять с детьми правила безопасного управления велосипедом», — говорится в сообщении ГИБДД.