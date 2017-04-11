200 жителей Березников выйдут вечером на поиски пропавших детей

Волонтёры Березников продолжают поиски пропавших детей из Усолья.

«Вчера пришли 50 человек. Сегодня вечером снова объявили экстренный сбор добровольцев. Ожидаем, что откликнется до 200 человек», — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» руководитель группы волонтёров Кирилл Мурин.

Молодые люди не раз нападали на след потерявшихся детей. Им сообщали, что их видели то в одном, то в другом месте, но каждый раз выяснялось, что это ложная информация. Волонтёры связались с родной матерью одного из пропавших детей. Одна лишена родительских прав в отношении четверых детей. О судьбе исчезнувшего ребёнка она ничего не знает.

Пропавшие школьники проживали в приёмных семьях посёлка городского типа Орёл Усольского района. 4 апреля они ушли из дома. С тех пор о них ничего не известно.