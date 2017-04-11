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13:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

200 жителей Березников выйдут вечером на поиски пропавших детей

Двое 13-летних мальчиков исчезли 4 апреля из приёмных семей в посёлке Орёл.

Волонтёры Березников продолжают поиски пропавших детей из Усолья.

«Вчера пришли 50 человек. Сегодня вечером снова объявили экстренный сбор добровольцев. Ожидаем, что откликнется до 200 человек», — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» руководитель группы волонтёров Кирилл Мурин.

Молодые люди не раз нападали на след потерявшихся детей. Им сообщали, что их видели то в одном, то в другом месте, но каждый раз выяснялось, что это ложная информация. Волонтёры связались с родной матерью одного из пропавших детей. Одна лишена родительских прав в отношении четверых детей. О судьбе исчезнувшего ребёнка она ничего не знает.

Пропавшие школьники проживали в приёмных семьях посёлка городского типа Орёл Усольского района. 4 апреля они ушли из дома. С тех пор о них ничего не известно.

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