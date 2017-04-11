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13:30 (мск), источник: Новости Перми

Пьяный водитель больше года проведет в заключении

В Соликамске осудили 28-летнего уголовника, который любил водить автомобиль пьяным. Административные наказания не остановили прикамца вновь сесть за руль нетрезвым.

В октябре 2016 года на улице 20 лет Победы вечером автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2104. Проверяя документы, они заметили, что водитель пьян. Гражданин был отстранён от управления машиной и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В 2012 году задержанный привлекался к уголовной ответственности. Выяснилось, что он сбил насмерть женщину, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Через месяц после отбытия наказания прикамец вновь сел за руль в нетрезвом виде. Суд приговорил его к одному году двум месяцам в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания ему запрещено садиться за руль три года. Приговор вступил в законную силу.

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