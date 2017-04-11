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13:45 (мск), источник: 36on.ru

У жителя Воронежской области угнали машину, пока он гулял с ребенком

В Павловском районе Воронежской области сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя села Шувалов, который подозревается в попытке завладения чужим автомобилем.

Как выяснилось, 37-летний автовладелец отправился гулять с ребенком в парк, припарковав свой «Опель Вектра» неподалеку. При этом автомобилист забыл ключи в замке зажигания, а когда вернулся, увидел, что его машины нет там, где он ее оставил.

Угонщика задержали на одной из улиц села. В отделе полиции он сознался в содеянном и пояснил, что увидел на улице машину с ключами в замке зажигания. Молодой человек решил покататься, воспользовавшись возможностью легкого доступа к транспортному средству.

— В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

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