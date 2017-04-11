Главу Подъем-Михайловки осудили за махинации с землей

Как было установлено, глава поселения выдал двум гражданам фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у них прав на землю. На основании этих документов они оформили участки общей стоимостью более 500 тыс. руб. в собственность, причинив ущерб муниципальному образованию.

Суд назначил Рассказову четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Однако по амнистии в связи с 70-летием Победы в ВОВ его освободили от наказания.