В Самаре мужчину ранили выстрелом из травматического оружия

Он был ранен выстрелом из травматического оружия в живот и предплечье, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего вызвали «скорую». Прибывшие врачи оказали ему помощь на месте и увезли мужчину в лечебное учреждение.