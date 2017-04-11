Безработную самарчанку подозревают в получении отката от строительной фирмы
В Октябрьском районном суде Самары скоро начнется рассмотрение уголовного дела 33-летней Надежды Шебуняевой, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
В Октябрьском районном суде Самары скоро начнется рассмотрение уголовного дела 33-летней Надежды Шебуняевой, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии предварительного следствия, осенью 2016 г. безработная женщина получила в кассе ООО «ПМО «ВСП» аванс комиссионных за содействие в получении фирмой контракта на 320 млн рублей.
Как рассказала на следствии обвиняемая, в последние два года она часто бывала на корпоративных мероприятиях этой фирмы, где ее муж работал водителем. Стесняясь признаться, что безработная, она рассказывала сослуживцам супруга, что трудится в немецкой фирме Robert Bosch.
В сентябре 2016 г., оказавшись без средств к существованию
В сентябре 2016 г., и за 10% она взялась помочь фирме получить эти контракты.
Для этого самарчанка наняла двух актеров, которые должны были подыграть ей, изображая
Директор «ПМО «ВСП» так увлекся радужными перспективами, что не поинтересовался, каким образом жена простого водителя возобладала влиянием на такого солидного инвестора, и выписал ей на «представительские расходы» 2 млн рублей. На них Шебуняева купила себе дом с участком и сделала там дорогой ремонт, однако оформить недвижимость на себя не смогла, так как продавец ее «кинул».
Как сообщили полицейские, Шебуняева полностью признала вину, написала явку с повинной. И так как она ранее не судима и имеет малолетнюю дочь, то вполне может рассчитывать на условное наказание.