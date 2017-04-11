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13:47 (мск), источник: Volga News

Безработную самарчанку подозревают в получении отката от строительной фирмы

В Октябрьском районном суде Самары скоро начнется рассмотрение уголовного дела 33-летней Надежды Шебуняевой, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии предварительного следствия, осенью 2016 г. безработная женщина получила в кассе ООО «ПМО «ВСП» аванс комиссионных за содействие в получении фирмой контракта на 320 млн рублей.

Как рассказала на следствии обвиняемая, в последние два года она часто бывала на корпоративных мероприятиях этой фирмы, где ее муж работал водителем. Стесняясь признаться, что безработная, она рассказывала сослуживцам супруга, что трудится в немецкой фирме Robert Bosch.

В сентябре 2016 г., оказавшись без средств к существованию из-за того, что мужу уже четыре месяца не выплачивали зарплату, она решила получить деньги с руководства ООО. Для этого женщина сочинила историю, якобы ее работодатель ищет подрядчика на проектирование и строительство в Самарской и Саратовской областях двух столовых.

В сентябре 2016 г., и за 10% она взялась помочь фирме получить эти контракты.

Для этого самарчанка наняла двух актеров, которые должны были подыграть ей, изображая топ-менеджеров немецкой фирмы. Все трое проявили талант, и 1 ноября руководитель самарской фирмы подписал фальшивый договор с фальшивыми печатями ООО «Роберт Бош».

Директор «ПМО «ВСП» так увлекся радужными перспективами, что не поинтересовался, каким образом жена простого водителя возобладала влиянием на такого солидного инвестора, и выписал ей на «представительские расходы» 2 млн рублей. На них Шебуняева купила себе дом с участком и сделала там дорогой ремонт, однако оформить недвижимость на себя не смогла, так как продавец ее «кинул».

Как сообщили полицейские, Шебуняева полностью признала вину, написала явку с повинной. И так как она ранее не судима и имеет малолетнюю дочь, то вполне может рассчитывать на условное наказание.

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