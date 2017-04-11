«Чиновник из Астаны» выманил у жителей Актау 130 млн тенге

На работу астанчанин так и не устроился, однако Гуля, вскоре ставшая его сожительницей, познакомила мужчину со своей знакомой Фатимой, которая вместе с подругой Бахыт занималась квартирными аферами.

По материалам дела, мужчина приехал в Актау в служебную командировку. Там он познакомился с женщиной по имени Гуля, которая попросила его остаться, обещая устроить в нефтяную компанию.

48-летний житель Астаны, вступив в преступный сговор с двумя женщинами, обманул жителей Актау на 130 млн тенге, обещая им дешевые квартиры «от акимата», передает Тумба.kz со ссылкой на Актауский городской суд.

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К этому делу вскоре приобщился и осужденный. Женщины уже не могли справляться с взволнованной группой людей, которым по низким ценам обещали дорогие квартиры.

Астанчанин сыграл перед жертвами мошенниц члена жилищной комиссии из Астаны, заверяя, что квартиры, которые будут распределены между ними, находятся под его личным контролем.

Далее, злоумышленник, обсудив все детали с подельницами, встретился с супружеской парой и убедил их «купить» 4-комнатную квартиру, взяв 4 млн 550 тысяч тенге. Им же мошенники предложили 2-комнатную квартиру. За эту услугу чета заплатила 1 820 000 тенге.

Находясь в нотариальной конторе, подельники астанчанина выманили у пары еще чуть больше двух миллионов тенге якобы на переоформление квартиры.

На этом преступники не остановились, супружеская пара полностью доверяла им, и в течение месяца частями отдала немалую сумму. Брали с пары то восемь тысяч долларов США, то десять, иногда в тенге. В общей сложности, супругам нанесен материальный ущерб на сумму 22 млн 400 тысяч тенге.

Другого горожанина мошенники привели в съемную квартиру в 15 районе и показали поддельное постановление Актауского горакимата о выделении ему данного жилья. Обрадовавшись, мужчина отдал мошенникам 10 000 долларов США, позже — еще пять тысяч долларов.

А другой жертве аферисты, войдя в доверие, обещали приобрести квартиру не только ей самой, а заодно ее сыну и дочери. Женщина успела отдать 3 млн 228 тысяч тенге.

Далее мошенники по той же схеме предлагали людям элитные квартиры в жилых комплексах «Оазис». «Грин Парк», «Овация» и других, некоторым обещали земельные участки. Люди, не задумываясь, отдавали мошенникам любые суммы. В общей сложности в сети аферистов попало более десяти человек.

Когда наивные граждане поняли, что они стали жертвами мошенников, то стали писать заявления в полицию. Подозреваемых — Фатиму и Бахыт — сотрудники правоохранительных органов вычислили и задержали оперативно.

Женщины были признаны виновными в мошенничестве и краже чужого имущества и осуждены.

Но астанчанину удавалось оставаться на свободе. Однако в конце 2016 года мужчина был задержан, ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенное в группе лиц в особо крупном размере.

В суде мужчина свою вину не признал. Однако осужденные Фатима и Бахыт рассказали, что в качестве аванса астанчанину, который должен был утихомирить народ, заплатили сто тысяч тенге.

Поскольку люди продолжали волноваться, его пригласили в Актау, чтобы он успокоил людей, что он и сделал. За эту услугу мошенник получил еще 10 тысяч долларов США, позже деньги, полученные от жертв, пересылались именно ему в Астану.

Женщины также рассказали, что именно астанчанин подготовил подложные постановления акимата.

Мужчина был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. Согласно приговору суда, он обязан возместить пострадавшим материальный ущерб.