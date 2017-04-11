В Уфе родственники разыскивают 26-летнего Даниила Брезгина

В минувшие выходные, 8 апреля, вечером молодой человек вышел из дома на улице Богдана Хмельницкого — отправился весело провести время. Но к утру домой он не вернулся.

— В последний раз он был в сети поздней ночью в субботу. С тех пор телефон у Дани выключен, домой он не приходил, где может быть — не представляю, — рассказал «Комсомолке» его брат Константин.

Если вы видели в эти дни Даниила, если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите по телефонам: 8−917−47−63−445, 8−917−43−41−154.

Приметы: рост 167−170 см, среднего телосложения, светлые волосы, голубые глаза, на брови — шрам. Был одет: темная короткая куртка, голубые джинсы.