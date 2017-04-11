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13:46 (мск), источник: Sputnik.by

Белорус погиб в Ленинградской области, выпав из кабины башенного крана

Причиной гибели мужчины могла стать его неосторожность — крановщик выбрался из кабины, чтобы протереть стекла с внешней стороны.

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Гражданин Беларуси погиб на строительной площадке в Ленинградской области, выпав из кабины башенного крана, сообщил интернет-журнал «Строительство» со ссылкой на областное ГУ МВД России.

Инцидент на стройплощадке в деревне Лаврики (Всеволожский район) произошел 10 апреля около 16:30.

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Сообщается, что машинист башенного крана, 52-летний житель Баранович, выпал из кабины с высоты 48 метров. Мужчина скончался на месте.

Прибывшая на место ЧП бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть рабочего из Беларуси.

Как пишет издание, причиной гибели мужчины могла стать его неосторожность — крановщик выбрался из кабины, чтобы протереть стекла с внешней стороны.

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