По делу о коррупции в Молдове задержаны 19 человек

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Обыски в Молдове завершились. В общей сложности по делу о коррупции были задержаны 19 человек.

«Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали на 72 часа 19 человек. Среди них три мэра, бухгалтер одной из мэрий, пять директоров гимназий и один замруководителя лицея, а также главы и сотрудники девяти компаний», — сказала пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

По ее словам, они подозреваются в организации незаконных тендеров, проводимых в рамках инвестиционных проектов, в пользу ряда экономических агентов.

«Речь идет об оплате работ по повышению эффективности потребления энергии, термоизоляции, строительству и капитальному ремонту на сумму в 28 миллионов леев (примерно 1,4 миллиона долларов — ред.)», — добавила Старински.