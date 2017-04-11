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13:42 (мск), источник: Sputnik.md

По делу о коррупции в Молдове задержаны 19 человек

Всего открыто 12 уголовных дел по фактам пассивной коррупции, извлечения выгоды из влияния, превышения служебных полномочий и злоупотребления властью.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Обыски в Молдове завершились. В общей сложности по делу о коррупции были задержаны 19 человек.

«Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали на 72 часа 19 человек. Среди них три мэра, бухгалтер одной из мэрий, пять директоров гимназий и один замруководителя лицея, а также главы и сотрудники девяти компаний», — сказала пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

По ее словам, они подозреваются в организации незаконных тендеров, проводимых в рамках инвестиционных проектов, в пользу ряда экономических агентов.

«Речь идет об оплате работ по повышению эффективности потребления энергии, термоизоляции, строительству и капитальному ремонту на сумму в 28 миллионов леев (примерно 1,4 миллиона долларов — ред.)», — добавила Старински.

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Как отметила представитель правоохранительных органов, открыто 12 уголовных дел по фактам пассивной коррупции, извлечения выгоды из влияния, превышения служебных полномочий и злоупотребления властью. Все задержанные — выходцы из ЛДПМ.

«Сегодня проведено свыше 60 обысков для сбора доказательств. Следственные мероприятия прошли в одном из подразделений министерства экономики и в Фонде энергоэффективности (в отношении граждан из этих госучреждений следователи выскажутся дополнительно)», — сказала Старински.

Фигуранты дела доставлены в следственные изоляторы НАЦ. Им грозит до 15 лет тюрьмы со штрафами и лишением права занимать определенные должности.

«Расследование по этим уголовным делам продолжается», — сказала Старински.

Среди задержанных: мэр села Чимишены (район Криуляны); мэр коммуны Кеселия Маре (район Кагул); мэр села Корлэтэнь (район Рышканы); главный бухгалтер мэрии Рышкан; директор гимназии им. «Александрины Русу» в Данченах (район Яловены); руководитель гимназии им. «М Витязул» в Страшенах, он же занимает пост члена районного совета Страшен; директор начальной школы в селе Баурчи (район Чадыр-Лунга); руководитель гимназии в селе Боканы (район Фалешты); директор гимназии в селе Хэснэшений Марь (район Дрокия); замглавы (экс-директор) теоретического лицея им. «Д. Кантемира» (Рышканы); семь директоров ряда компаний и два инженера.

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