Мотоциклисты открыли сезон аварий в Новосибирске

ДТП произошло у перекрестка Красного проспекта и улицы Романова в направлении к площади Ленина. Водитель на темном мотоцикле без номеров, одетый в черную одежду и белый шлем, двигался на скорости между автомобилей. Когда все машины начали притормаживать на пешеходном переходе, он нырнул в правый ряд и столкнулся с пожилым мужчиной.

«Прямого столкновения не видел, но он нас всех обогнал, и, наверное, вывернув из-за машины, четко попал на пешеходный справа, где начал движение пожилой мужчина», — рассказал один из подписчиков паблика, ставший свидетелем аварии.

По словам очевидцев, от столкновения оба упали, при этом пешеход повредил ногу. Остальные пешеходы бросились на помощь пострадавшему, а в это время мотоциклист, не снимая шлема, уехал дальше по Красному проспекту.