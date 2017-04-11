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14:00 (мск), источник: VN.ru

Мотоциклисты открыли сезон аварий в Новосибирске

Мотоциклист открыл сезон аварий с данным видом транспорта в Новосибирске: 11 апреля водитель двухколесного средства передвижения сбил пешехода и скрылся, сообщает служба эвакуации «АСТ-54».

ДТП произошло у перекрестка Красного проспекта и улицы Романова в направлении к площади Ленина. Водитель на темном мотоцикле без номеров, одетый в черную одежду и белый шлем, двигался на скорости между автомобилей. Когда все машины начали притормаживать на пешеходном переходе, он нырнул в правый ряд и столкнулся с пожилым мужчиной.

«Прямого столкновения не видел, но он нас всех обогнал, и, наверное, вывернув из-за машины, четко попал на пешеходный справа, где начал движение пожилой мужчина», — рассказал один из подписчиков паблика, ставший свидетелем аварии.

По словам очевидцев, от столкновения оба упали, при этом пешеход повредил ногу. Остальные пешеходы бросились на помощь пострадавшему, а в это время мотоциклист, не снимая шлема, уехал дальше по Красному проспекту.

Комментируя ДТП в соцсетях, водители автомобилей принялись с сожалением отмечать, что после зимы улицы города вновь заполонят подобные горе-мотоциклисты. Читающие сообщения байкеры обиделись и попытались дистанцироваться от сбежавшего виновника аварии. «Если человек неадекватный, то он и на велосипеде в парке разложится. Не обобщайте, будьте разумнее», — вступился Максим Костин.

«В 2015 году в Новосибирске произошло 74 аварии с указанной категорией участников движения, в которых четыре байкера погибли и 83 получили различные травмы. За этот же период автоинспекторы выявили более 10 тысяч административных правонарушений, совершенных мотоциклистами», — рассказал ранее VN.ru начальник Госавтоинспекции Новосибирска Евгений Маслюк.

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Мотоциклисты открыли сезон аварий в Новосибирске
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