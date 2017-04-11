Мотоциклисты открыли сезон аварий в Новосибирске
Мотоциклист открыл сезон аварий с данным видом транспорта в Новосибирске: 11 апреля водитель двухколесного средства передвижения сбил пешехода и скрылся, сообщает служба эвакуации «АСТ-54».
Мотоциклист открыл сезон аварий с данным видом транспорта в Новосибирске: 11 апреля водитель двухколесного средства передвижения сбил пешехода и скрылся, сообщает служба эвакуации «АСТ-54».
ДТП произошло у перекрестка Красного проспекта и улицы Романова в направлении к площади Ленина. Водитель на темном мотоцикле без номеров, одетый в черную одежду и белый шлем, двигался на скорости между автомобилей. Когда все машины начали притормаживать на пешеходном переходе, он нырнул в правый ряд и столкнулся с пожилым мужчиной.
«Прямого столкновения не видел, но он нас всех обогнал, и, наверное, вывернув
По словам очевидцев, от столкновения оба упали, при этом пешеход повредил ногу. Остальные пешеходы бросились на помощь пострадавшему, а в это время мотоциклист, не снимая шлема, уехал дальше по Красному проспекту.
Комментируя ДТП в соцсетях, водители автомобилей принялись с сожалением отмечать, что после зимы улицы города вновь заполонят подобные
«В 2015 году в Новосибирске произошло 74 аварии с указанной категорией участников движения, в которых четыре байкера погибли и 83 получили различные травмы. За этот же период автоинспекторы выявили более 10 тысяч административных правонарушений, совершенных мотоциклистами», — рассказал ранее VN.ru начальник Госавтоинспекции Новосибирска Евгений Маслюк.