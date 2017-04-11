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14:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области в лесу нашли тело 80-летнего мужчины

Хуторянин уехал за пенсией в январе 2017 года.

Тело 80-летнего жителя хутора Широкий Подгоренского района обнаружили в лесополосе в 3 км от села Лыково Подгоренского района в понедельник, 10 апреля. Мертвого пенсионера нашел его сын, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» глава Лыковского сельского поселения Виталий Колесников во вторник, 11 апреля. Мужчина пропал без вести в январе 2017 года.

Видимых следов ограбления и насильственной смерти нет. Правоохранители назначили судмедэкспертизу для установления причины смерти пенсионера.

По словам Виталия Колесникова, подгоренец последнее время жил с семьей сына в Лисках. Раз в месяц хуторянин приезжал в Лыково за пенсией. В январе поехавший за выплатой мужчина перестал отвечать на телефонные звонки от родных.

Журналисты районной газеты «Подгоренец» (филиал РИА «Воронеж») опубликовали в «Одноклассниках» сообщение о пропаже мужчины 21 января.

— Родственники вместе со знакомыми прочесали все окрестности села, насколько это было возможно. Потом мы оповестили полицию, провели розыскные мероприятия. Но зима 2017 года выдалась очень снежной. Найти человека в лесной зоне, когда снега по пояс, невозможно. Свидетели рассказывали, что пенсионер, ожидая почтальона, гулял в окрестностях. Сын пенсионера приезжал и искал отца в феврале и марте. И только вчера мужчина обнаружил тело отца в лесополосе, вызвал полицию, — рассказал глава Лыковского сельского поселения.

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