В Башкирии автослесарь пострадал из-за взорвавшегося аккумулятора
Мужчина едва не лишился глаз.
Мужчина едва не лишился глаз.
Несчастный случай произошел на одном из предприятий республики. Автослесарь поставил на зарядку аккумуляторы машин, как вдруг один из них взорвался.
К несчастью, рабочий был рядом, и фрагмент аккумулятора угодил ему в глаз. В результате: контузия глазного яблока тяжелой степени, эрозия роговицы, рваная рана верхнего века.
— Несчастный случай произошел
После ведомственной проверки виновных оштрафовали на 303 тысячи рублей.