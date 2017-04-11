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14:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии автослесарь пострадал из-за взорвавшегося аккумулятора

Мужчина едва не лишился глаз.

Несчастный случай произошел на одном из предприятий республики. Автослесарь поставил на зарядку аккумуляторы машин, как вдруг один из них взорвался.

К несчастью, рабочий был рядом, и фрагмент аккумулятора угодил ему в глаз. В результате: контузия глазного яблока тяжелой степени, эрозия роговицы, рваная рана верхнего века.

— Несчастный случай произошел из-за недостаточного контроля со стороны ответственных лиц, и сам работник не пользовался защитой лица, — отметили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.

После ведомственной проверки виновных оштрафовали на 303 тысячи рублей.

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