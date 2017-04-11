Двое российских военных погибли в Сирии
Подразделение сирийских войск, где они находились в качестве инструкторов, подверглось обстрелу; еще один россиянин ранен.
Подразделение сирийских войск, где они находились в качестве инструкторов, подверглось обстрелу; еще один россиянин ранен.
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Два российских военнослужащих погибли в Сирии в результате нападения боевиков, сообщает Минобороны РФ.
«Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков», — сказано в сообщении ведомства.
«В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики», — сказано в сообщении ведомства, поступившем в «Интерфакс» во вторник.
«Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам», — сказано в сообщении.
Накануне РБК сообщил о гибели в Сирии 9 апреля россиянина Игоря Завидного, служившего по контракту, и еще одного военнослужаго, чье имя не называлось.