В Прикамье девушка выманила деда из дома, чтобы украсть у него деньги
За это она отсидит более двух лет в колонии общего режима.
За это она отсидит более двух лет в колонии общего режима.
Суд Пермского края приговорил 23-летнюю жительницу Косинского района за кражу к двум годам и одному месяцу колонии общего режима, сообщает
В январе этого года девушка написала письмо своему 66-летнему дедушке от имени администрации сельского поселения.
В письме говорилось, что пенсионера приглашают на личный приём. Зная, что в один из дней дедушки не будет дома, внучка проникла к нему в жилище и тайно похитила 65 тысяч рублей.