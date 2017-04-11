В Прикамье девушка выманила деда из дома, чтобы украсть у него деньги

Суд Пермского края приговорил 23-летнюю жительницу Косинского района за кражу к двум годам и одному месяцу колонии общего режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В январе этого года девушка написала письмо своему 66-летнему дедушке от имени администрации сельского поселения.

В письме говорилось, что пенсионера приглашают на личный приём. Зная, что в один из дней дедушки не будет дома, внучка проникла к нему в жилище и тайно похитила 65 тысяч рублей.