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14:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье девушка выманила деда из дома, чтобы украсть у него деньги

За это она отсидит более двух лет в колонии общего режима.

Суд Пермского края приговорил 23-летнюю жительницу Косинского района за кражу к двум годам и одному месяцу колонии общего режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В январе этого года девушка написала письмо своему 66-летнему дедушке от имени администрации сельского поселения.

В письме говорилось, что пенсионера приглашают на личный приём. Зная, что в один из дней дедушки не будет дома, внучка проникла к нему в жилище и тайно похитила 65 тысяч рублей.

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