В Челябинске перевернулась машина скорой помощи

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделении пропаганды ГИБДД города, автомобиль скорой медицинской помощи с бригадой врачей ехал на вызов к пациенту с включенными звуковыми и световыми проблесковыми маячками. Скорая на перекрестке столкнулась с двигающимся в поперечном направлении автомобилем УАЗ-пикап и от удара опрокинулась.

По предварительной информации, в аварии пострадал водитель скорой помощи. Его отвезли в больницу.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают, на какой сигнал светофора ехали автомобили, с какой скоростью, кто виноват в ДТП.