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14:35 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске перевернулась машина скорой помощи

В Челябинске 11 апреля на пересечении улиц Мастеровая и Автодорожная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Пострадал водитель скорой.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделении пропаганды ГИБДД города, автомобиль скорой медицинской помощи с бригадой врачей ехал на вызов к пациенту с включенными звуковыми и световыми проблесковыми маячками. Скорая на перекрестке столкнулась с двигающимся в поперечном направлении автомобилем УАЗ-пикап и от удара опрокинулась.

По предварительной информации, в аварии пострадал водитель скорой помощи. Его отвезли в больницу.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают, на какой сигнал светофора ехали автомобили, с какой скоростью, кто виноват в ДТП.

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