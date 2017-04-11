ЧП с водителем «скорой помощи» в Тольятти заинтересовалась полиция

Напомним, по предварительным данным, 11 апреля, около 5:00, кто-то из жителей Автограда вызвал «скорую» для оказания помощи, предположительно, нетрезвому мужчине, который лежал на земле у скамейки возле дома на Ленинском проспекте.

Когда медики поместили пациента в салон машины и приступили к осмотру, мужчина начал буянить и ударил ногой по голове пришедшего на помощь врачам водителя медицинской машины.

После инцидента пострадавшего водителя доставили в больницу, а агрессивного пациента задержали вызванные на место происшествия сотрудники полиции.