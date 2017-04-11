ЧП с водителем «скорой помощи» в Тольятти заинтересовалась полиция
Во вторник, 11 апреля, полицейские Тольятти начали проверку по факту нанесения удара водителю «скорой помощи», сообщили корреспонденту Волга Ньюс в
Во вторник, 11 апреля, полицейские Тольятти начали проверку по факту нанесения удара водителю «скорой помощи», сообщили корреспонденту Волга Ньюс в
Напомним, по предварительным данным, 11 апреля, около 5:00,
Когда медики поместили пациента в салон машины и приступили к осмотру, мужчина начал буянить и ударил ногой по голове пришедшего на помощь врачам водителя медицинской машины.
После инцидента пострадавшего водителя доставили в больницу, а агрессивного пациента задержали вызванные на место происшествия сотрудники полиции.
В