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14:23 (мск), источник: Volga News

ЧП с водителем «скорой помощи» в Тольятти заинтересовалась полиция

Во вторник, 11 апреля, полицейские Тольятти начали проверку по факту нанесения удара водителю «скорой помощи», сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Напомним, по предварительным данным, 11 апреля, около 5:00, кто-то из жителей Автограда вызвал «скорую» для оказания помощи, предположительно, нетрезвому мужчине, который лежал на земле у скамейки возле дома на Ленинском проспекте.

Когда медики поместили пациента в салон машины и приступили к осмотру, мужчина начал буянить и ударил ногой по голове пришедшего на помощь врачам водителя медицинской машины.

После инцидента пострадавшего водителя доставили в больницу, а агрессивного пациента задержали вызванные на место происшествия сотрудники полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области уточнили, что подозреваемому около 30 лет. По окончании проверки будет дана юридическая оценка случившемуся.

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