Пассажир мотоцикла пострадал при столкновении с автомобилем BMW в Иркутской области

Пассажир мотоцикла «Минск» получил перелом голени в результате столкновения с автомобилем BMW в Тайшетском районе Иркутской области накануне, 10 апреля. Пострадавшего подростка доставили в больницу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

«Водитель иномарки и сам мотоциклист не пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а его несовершеннолетний водитель не имел водительское удостоверение.