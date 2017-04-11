В Верхотурье по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

Инцидент произошел в минувшие выходные. В дежурную часть отдела полиции № 33 межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» поступило сообщение от сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер сообщил, что в больницу доставлен мужчина с ножевым ранением. Пострадавший вскоре скончался, не приходя в сознание.

По адресу, откуда поступил вызов медикам, незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия сотрудниками правоохранительных органов был изъят нож со следами крови и одежда, а также обнаружены следы от ботинок. Полицейским по горячим следам удалось установить личность главного подозреваемого — 31-летнего ранее судимого местного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

В ходе допроса задержанный сознался, что между ним и погибшим произошла ссора на почве внезапно вспыхнувших личных неприязненных отношений. Она переросла сначала в драку, а потом и в поножовщину, в ходе которой погиб 33-летний местный житель, также ранее судимый и нигде не работавший. Что стало причиной такого грубого выяснения отношений, устанавливает Верхотурский межрайонный следственный комитет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. В отношении предполагаемого убийцы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.