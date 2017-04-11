В больнице Качканара скончался 4-летний ребенок
При загадочных обстоятельствах.
При загадочных обстоятельствах.
В Качканаре возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летнего мальчика в местной больнице. Он был госпитализирован с признаками менингита. Утром 7 апреля 2017 года мальчик скончался, сообщили «Уралинформбюро» в
По данным вскрытия, ребенок погиб от
По статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» виновным грозит до 3 лет лишения свободы.