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14:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В больнице Качканара скончался 4-летний ребенок

При загадочных обстоятельствах.

В Качканаре возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летнего мальчика в местной больнице. Он был госпитализирован с признаками менингита. Утром 7 апреля 2017 года мальчик скончался, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного СУ СКР.

По данным вскрытия, ребенок погиб от черепно-мозговой травмы. Но при поступлении ЧМТ у мальчика не было. Сейчас ведется следствие: опрашивают родителей ребенка и врачей.

По статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» виновным грозит до 3 лет лишения свободы.

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