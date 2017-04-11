В Челябинске завели дело по факту обнаружения человеческого черепа

— 9 апреля на чердаке одного из жилых домов по улице Машиностроителей в Ленинском районе Челябинска обнаружен человеческий череп, по предварительным данным, находившийся в пластиковом пакете, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Следователи и полиция проводят совместные оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности погибшего и лиц, имеющих отношение к совершению преступления, отметили в СК.