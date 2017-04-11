В Челябинске завели дело по факту обнаружения человеческого черепа
В Челябинске на чердаке жилого многоквартирного дома обнаружен человеческий череп, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.
В Челябинске на чердаке жилого многоквартирного дома обнаружен человеческий череп, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.
— 9 апреля на чердаке одного из жилых домов по улице Машиностроителей в Ленинском районе Челябинска обнаружен человеческий череп, по предварительным данным, находившийся в пластиковом пакете, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Следователи и полиция проводят совместные