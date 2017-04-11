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14:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани товарный поезд сбил пенсионера

Инцидент произошел в районе улицы Васильченко.

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). Сегодня на переходе через железнодорожные пути в районе улицы Васильченко товарный поезд сбил пожилого мужчину, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Подробности происшествия уточняются. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку, во время которой будет дана правовая оценка действиям машиниста. По результатам проверки также будет принято процессуальное решение.

Очевидцы происшествия утверждают, что машина скорой помощи приехала через 10 минут. От полученных травм 83-летний мужчина скончался на месте.

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