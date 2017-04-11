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14:42 (мск), источник: Prokazan.ru

Пожар на Кремлевской набережной: перекрыт въезд на Ленинскую дамбу

Площадь горения составляет около 60 квадратных метров.

Источник: РИА "Новости"

В Казани на Кремлевской набережной горит строящееся здание, пожар на 14:30 еще не потушен. Об этом сообщили очевидцы и в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило в 12.30.

 — Сейчас на месте работают спасатели. Огнем охвачены кровля и межкровельное пространство строящегося секционного здания. Площадь горения составляет около 60 квадратных метров, — сообщили в МЧС.

Первоначально сообщалось, что горят билетные кассы.

Также был перекрыт въезд на Ленинскую дамбу со стороны месте происшествия.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время уточняются подробности происшествия.

Дым от пожара виден из разных районов города.

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