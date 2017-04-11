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14:41 (мск), источник: РИАЦ

Мошенницу, присвоившую 21 млн, посадили на 5 лет

Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу о мошенничестве на 21 млн рублей при проведении археологических исследований.

Сегодня апелляционным определением Волгоградского областного суда оставлен без изменения ранее вынесенный приговор в отношении бывшего директора ГБУК «Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» Ларисы Дубиной.

Приговором Центрального райсуда г. Волгограда она была признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 500 тыс рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора Центрального района г. Волгограда о взыскании суммы причиненного ущерба.

Известно, что в 2011—2014 гг. Дубина заключила ряд договоров и государственных контрактов с юридическим лицом, индивидуальными предпринимателями и гражданами на проведение археологических и научно-исследовательских работ на территории курганных могильников в Котельниковском районе Волгоградской области. Однако фактически работы проводились штатными сотрудниками ГБУК «Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» и иными лицами, не заключавшими договоры.

Предназначенными для оплаты работ деньгами в размере более 21,3 млн рублей Дубина распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении Дубиной было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Центрального района г. Волгограда. Вину в инкриминируемом деянии Дубина не признала и оспорила приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения прокуратуры региона, Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции в отношении Дубиной без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

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