Мошенницу, присвоившую 21 млн, посадили на 5 лет
Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу о мошенничестве на 21 млн рублей при проведении археологических исследований.
Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу о мошенничестве на 21 млн рублей при проведении археологических исследований.
Сегодня апелляционным определением Волгоградского областного суда оставлен без изменения ранее вынесенный приговор в отношении бывшего директора ГБУК «Областной
Приговором Центрального райсуда г. Волгограда она была признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 500 тыс рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора Центрального района г. Волгограда о взыскании суммы причиненного ущерба.
Известно, что в 2011—2014 гг. Дубина заключила ряд договоров и государственных контрактов с юридическим лицом, индивидуальными предпринимателями и гражданами на проведение археологических и
Предназначенными для оплаты работ деньгами в размере более 21,3 млн рублей Дубина распорядилась по своему усмотрению.
Уголовное дело в отношении Дубиной было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Центрального района г. Волгограда. Вину в инкриминируемом деянии Дубина не признала и оспорила приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения прокуратуры региона, Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции в отношении Дубиной без изменения.
Приговор вступил в законную силу.