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15:07 (мск), источник: Новости Перми

Помощник машиниста купил диплом, чтобы получить повышение

31-летний пермяк хотел продвинуться по службе, однако в этом ему мешало отсутствие соответствующего образования. Тогда мужчина за 30 тысяч рублей в микрорайоне Парковый купил необходимый документ.

В Перми возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного документа работником эксплуатационного локомотивного депо.

По информации пермского ЛО МВД на транспорте, в мае 2016 года 31-летний помощник машиниста был выдвинут в кандидаты на вышестоящую должность. Однако у него не было соответствующего образования. Тогда подозреваемый купил за 30 тысяч рублей в микрорайоне Парковый диплом специалиста об образовании с присвоением необходимой квалификации, выданный Уральским государственным университетом путей сообщения. Документ он предъявил на работе.

Поддельный диплом был выявлен лишь в конце февраля 2017 года.

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Помощник машиниста купил диплом, чтобы получить повышение
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