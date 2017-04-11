Помощник машиниста купил диплом, чтобы получить повышение

В Перми возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного документа работником эксплуатационного локомотивного депо.



По информации пермского ЛО МВД на транспорте, в мае 2016 года 31-летний помощник машиниста был выдвинут в кандидаты на вышестоящую должность. Однако у него не было соответствующего образования. Тогда подозреваемый купил за 30 тысяч рублей в микрорайоне Парковый диплом специалиста об образовании с присвоением необходимой квалификации, выданный Уральским государственным университетом путей сообщения. Документ он предъявил на работе.



Поддельный диплом был выявлен лишь в конце февраля 2017 года.