В Уфе суд наложил арест на имущество экс-директора «Башкиравтодора»

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Как установило следствие, во время своего руководства крупнейшим в республике предприятием по ремонту и строительству дорог, он организовывал коммерческие фирмы, которым передавал спецтехнику, а те сдавали ее в аренду госпредприятиям за плату. Ущерб установлено в размере более 64 млн рублей.

Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей и отменил это наказание в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Для обеспечения возмещения ущерба был наложен арест на имущество экс-директора: земельный участок, дом, нежилое помещение, внедорожник «Мицубиси Паджеро», счета в банках, сообщили в республиканской прокуратуре.