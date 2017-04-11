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15:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе суд наложил арест на имущество экс-директора «Башкиравтодора»

УФА, 11 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе суд наложил арест на имущество экс-директора «Башкиравтодора», освобожденного от должности в 2009 году.

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Как установило следствие, во время своего руководства крупнейшим в республике предприятием по ремонту и строительству дорог, он организовывал коммерческие фирмы, которым передавал спецтехнику, а те сдавали ее в аренду госпредприятиям за плату. Ущерб установлено в размере более 64 млн рублей.

Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей и отменил это наказание в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Для обеспечения возмещения ущерба был наложен арест на имущество экс-директора: земельный участок, дом, нежилое помещение, внедорожник «Мицубиси Паджеро», счета в банках, сообщили в республиканской прокуратуре.

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