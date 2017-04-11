В Челнах начался суд по делу о хищении 67 автобусов

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В Набережночелнинском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора предприятий «Экспресс-Кама НЧ» и «ПАК-Инвест» 49-летнего Фаргата Набиева, который обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



По версии следствия, в 2013 и 2014 годах Набиев, будучи руководителем фирмы, без ведома ее учредителя заключил договор купли-продажи автобусов с предприятием, принадлежащим ему самому. По договору фирма «Экспресс-Кама НЧ» продала предприятию «ПАК-Инвест» 67 автобусов «НефАЗ» рыночной стоимостью 32,6 млн рублей всего за 7,5 млн рублей. Однако указанная сумма так и не поступила на счет фирмы-продавца. Оформив таким образом автобусы на свою фирму, обвиняемый перепродал их третьим лицам.



Свою вину Набиев не признал. Во время следствия 56 автобусов возвращены законному владельцу, еще на 11 наложен арест. У обвиняемого также арестованы три земельных участка и два жилых дома общей стоимостью 13,8 млн рублей.