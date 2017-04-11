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15:41 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

30 сим-карт изъято из незаконного оборота в Нижнем Новгороде

Злоумышленники незаконно заключали договоры на услуги связи.

30 сим-карт изъяли полицейские из незаконного оборота в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Стражи порядка выявили двух жителей Канавинского района, которые незаконно заключали договоры на оказании услуг связи от имени известной компании, не имея на это достаточных полномочий.

На нарушителей составлены административные протоколы по статье 13.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом» и 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная предпринимательская деятельность».

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