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15:42 (мск), источник: Om1.ru

На омской стройплощадке машиниста автокрана затянуло под гусеницу

Мужчина госпитализирован с тяжелейшими травмами.

Несчастный случай произошел вчера днем, 10 апреля, на строительной площадке по улице 21-я Амурская. Машинист попал под гусеницу автокрана, на котором работал. Свидетелями этого стали рабочие, которые помогли вытащить мужчину и вызвали скорую помощь.

По информации «Вечернего Омска», пострадавшим оказался 49-летний крановщик. Его доставили в БСМП № 1 с тяжелыми травмами. Медики зафиксировали переломы бедра и ребер, перелом повздошной кости. Кроме того, мужчина получил травматический шок. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Инцидент расследуют правоохранительные органы.

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