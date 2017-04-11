На омской стройплощадке машиниста автокрана затянуло под гусеницу

Несчастный случай произошел вчера днем, 10 апреля, на строительной площадке по улице 21-я Амурская. Машинист попал под гусеницу автокрана, на котором работал. Свидетелями этого стали рабочие, которые помогли вытащить мужчину и вызвали скорую помощь.

По информации «Вечернего Омска», пострадавшим оказался 49-летний крановщик. Его доставили в БСМП № 1 с тяжелыми травмами. Медики зафиксировали переломы бедра и ребер, перелом повздошной кости. Кроме того, мужчина получил травматический шок. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Инцидент расследуют правоохранительные органы.