Пьяный вор элитного алкоголя попался на четвертой бутылке

Краснодар. 11 апр. — Новая Кубань. На записях с камер видеонаблюдения видно, что мужчина 4 раза приходил в один и тот же магазин. Каждый раз он брал бутылку элитного алкоголя, прятал её в рукаве куртки и уходил, не заплатив. Таким способом он утащил из гипермаркета спиртных напитков белее, чем на 14 тыс. рублей.



Последняя попытка закончилась задержанием. От дальнейшего бесплатного распития спиртных напитков его предостерег работник гипермаркета, расположенного на ул. Троицкой. Он нажал на кнопку тревожной сигнализации. На место выехал наряд вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Бойцы задержали 54-летнего жителя г. Новороссийска. Он оказался раннее судим за подобные преступления.



Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, сотрудники вневедомственной охраны передали подозреваемого правоохранителям. На месте событий продолжила работу следственно-оперативная группа. Выяснилось, что злоумышленник успел изрядно напиться раннее похищенным алкоголем.