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15:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

12-летнего пермяка ранило в перестрелке между водителями

Не поделившими дорогу.

Житель Перми случайно подстрелил 12-летнего прохожего.

9 апреля на улице Барамзиной два водителя, не поделившие дорогу, устроили разборки, пишет портал progorod59. Один из мужчин пустил в ход пневматический пистолет, но промахнулся — пуля угодила в мальчика, который возвращался с баскетбольного матча.

Стрелку помешала сбежать проезжавшая мимо женщина. Автоледи сфотографировала его и машину, припугнув полицией. Вскоре прибыли стражи порядка.

Со слов матери пострадавшего, она подала заявление в правоохранительные органы. Ребенок находится в больнице.

Как сообщили «Уралинформбюро» в краевом ГУ МВД России, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», пока бесфигурантное.

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