Мертвый преступник задержан в Волгограде за совершение другого правонарушения.

27 декабря 2016 года Центральный районный суд Волгограда прекратил уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере Дмитрием Шавелевым. Дело было прекращено в связи со смертью подсудимого.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба прокуратуры, дело закрыли на основе свидетельства о смерти Шавелева, предоставленного суду его адвокатом. Позднее за совершение административного правонарушения был задержан мужчина, который был опознан как Дмитрий Шавелев.

Проверка прокуратуры выявила, что Шавелев в надежде избежать наказания за крупное мошенничество приобрел у неизвестного фиктивное медицинское свидетельство о своей смерти.

Он сумел организовать предоставление в отдел ЗАГС по месту жительства медицинскую справку о смерти в целях получения свидетельства о своей смерти.

Далее Шавелев вступил в сговор с адвокатом, защищавшем его по уголовному делу в суде. С тем, чтобы адвокат представил в суд свидетельство о смерти Шавелева, что и было в итоге сделано. Эти действия адвоката явились основанием к вынесению незаконного решения о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого.

Прокурор Центрального района Волгограда вынес постановление о возбуждении производства по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств в отношении Шавелева.

СУ СК России по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении Шавелева о подстрекательстве к фальсификации доказательств по уголовному делу и использовании заведомо подложного документа.