Мертвый преступник задержан в Волгограде за совершение другого правонарушения
Мертвый преступник задержан в Волгограде за совершение другого правонарушения.
Мертвый преступник задержан в Волгограде за совершение другого правонарушения.
27 декабря 2016 года Центральный районный суд Волгограда прекратил уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере Дмитрием Шавелевым. Дело было прекращено в связи со смертью подсудимого.
Как сообщает ВДТВ
Проверка прокуратуры выявила, что Шавелев в надежде избежать наказания за крупное мошенничество приобрел у неизвестного фиктивное медицинское свидетельство о своей смерти.
Он сумел организовать предоставление в отдел ЗАГС по месту жительства медицинскую справку о смерти в целях получения свидетельства о своей смерти.
Далее Шавелев вступил в сговор с адвокатом, защищавшем его по уголовному делу в суде. С тем, чтобы адвокат представил в суд свидетельство о смерти Шавелева, что и было в итоге сделано. Эти действия адвоката явились основанием к вынесению незаконного решения о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого.
Прокурор Центрального района Волгограда вынес постановление о возбуждении производства по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств в отношении Шавелева.
СУ СК России по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении Шавелева о подстрекательстве к фальсификации доказательств по уголовному делу и использовании заведомо подложного документа.